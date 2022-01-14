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Haberler Afyonkarahisar Otomobiliyle bariyere çarpan doktor yaralandı

Otomobiliyle bariyere çarpan doktor yaralandı

14.1.2022

Otomobiliyle bariyere çarpan doktor yaralandı

SANDIKLI Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan pratisyen doktor Onur Can Kahya (25), nöbet çıkışı Afyonkarahisar'daki evine giderken, Akören beldesi yakınlarında kullandığı 07 ARP 212 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Otomobil, yoldan çıkıp bariyere çarptı.

Diğer sürücülerin yardımıyla otomobilden çıkan Kahya'ya o sırada yoldan geçen bir hemşire ilk müdahaleyi yaptı. Hafif yaralanan Kahya, çağırılan ambulansla mezunu olduğu Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne götürüldü. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI