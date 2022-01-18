Yol portakal bahçesine döndü

AFYONKARAHİSAR'DA kontrolden çıkarak yol ortasına devrilen TIR'daki tonlarca portakal yola saçıldı. Sürücünün yaralandığı kazanın ardından karayolu uzun süre ulaşıma kapandı. Kaza, Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya beldesi yakınlarından meydana geldi. TIR, sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasına devrildi. Kazada TIR dorsesindeki tonlarca portakal ise yola saçıldı. Kazada yaralanan sürücü A.Ç. hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yola saçılan portakallar ise Karayolları ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması ardından temizlendi. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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