  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Yol portakal bahçesine döndü

Yol portakal bahçesine döndü

18.1.2022

Yol portakal bahçesine döndü
AFYONKARAHİSAR'DA kontrolden çıkarak yol ortasına devrilen TIR'daki tonlarca portakal yola saçıldı. Sürücünün yaralandığı kazanın ardından karayolu uzun süre ulaşıma kapandı. Kaza, Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya beldesi yakınlarından meydana geldi. TIR, sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasına devrildi. Kazada TIR dorsesindeki tonlarca portakal ise yola saçıldı. Kazada yaralanan sürücü A.Ç. hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yola saçılan portakallar ise Karayolları ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması ardından temizlendi. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI