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Afyonkarahisar ve bölgesine soğuk hava etkisini arttıracak

Afyonkarahisar Metroloji 5. Bölge Müdürlüğü, önümüzdeki Cumartesi gününden itibariyle Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli’nin kar yağışı ve aşırı soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmininde bulundu.

İHA

20.01.2022, 16:23

Afyonkarahisar ve bölgesine soğuk hava etkisini arttıracak

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın bu hafta sonu itibariyle Afyonkarahisar ve bölgesinde etkili olması bekleniyor. Hafta başı itibariyle ise Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği bunun sonucunda ise Afyonkarahisar ve bölge genelinde aşırı soğuk hava koşullarının görüleceği tahmin ediliyor. Kar yağışlı ve soğuk havanın 27 Ocak Perşembe gününe kadar devam edeceği belirtildi.



Öte yandan, aşırı soğuk hava, kar yağışları, çığ tehlikesi ve zirai dona karşı vatandaşlar uyarıldı.