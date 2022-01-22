  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı başladı

Afyonkarahisar'da günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı başladı

Afyonkarahisar'da Meteoroloji tarafından günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı öğle saatlerinde başlarken, kent lapa lapa yağan kar sonrası adeta beyaza büründü.

İHA

22.01.2022, 16:49

Afyonkarahisar’da günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı başladı

Kentte Meteoroloji'nin yaklaşık bir haftadan bu yana uyarısını yaptığı kar yağışı başladı. Öğlen saatlerinde yağmur şeklinde başlayan yağış ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan kar sonrası kent kısa süre içerisinde adeta beyaz bir örtüyle kaplandı. Vatandaşların birçoğunun yağışa karşı hazırlıklı olmaları şemsiyelerle dışarıya çıkmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

Kar yağışını gören birçok vatandaş ise fotoğraf ve video çekmek için soluğu Anıtpark gibi park ve bahçelerde aldı. Kar yağışının günün ilerleyen saatleri ile birlikte gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.