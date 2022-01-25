Afyonkarahisar’da şehir bağlantı yollarının tamamı ulaşıma açık

Kentte geçtiğimiz hafta sonu başlayan ve aralıklar devam eden kar yağışı bugün itibari ile etkisini yeniden arttırdı. Ege Bölgesi'nin önemli kavşak noktalarının başında gelen Afyonkarahisar'da, Karayolları 31. Şube Şefliğine bağlı ekipler şehir bağlantı yollarını açık tutmak için çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler Ankara, Antalya, Denizli, Uşak, İzmir, Kütahya ve Konya karayollarında 70'e yakın personelin 10 ekip şeklinde çalıştığı belirtildi. Ekiplerin kar küreme, iş makineleri ve tuzlama araçları ile karayollarında sürekli devriye gezdikleri ve kar birikintilerine müdahale ettikleri aktarıldı.