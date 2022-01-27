Haberler Afyonkarahisar Marifetmiş gibi paylaştılar! Ekipler tek tek tespit edip cezasını kesti

Marifetmiş gibi paylaştılar! Ekipler tek tek tespit edip cezasını kesti

Son dakika... Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, dört yaban keçisi vuran 6 kişiye para cezası kesti. DKMP ekipleri şahısları çekilen video ve fotoğraflardan tespit etti.