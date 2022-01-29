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Afyon'da gece saatlerinde hareketli anlar! Ekipler hemen harekete geçti

Afyonkarahisar'da, bir dairede kombinin baca borusunun çıkması nedeniyle doğal gazdan zehirlenen 3'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı.Hastanede tedavisi süren 9 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA

29.01.2022, 08:45 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022, 09:12

Afyon’da gece saatlerinde hareketli anlar! Ekipler hemen harekete geçti

Afyonkarahisar'ın Dumlupınar Mahallesi Yeşilyol Caddesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın 4'üncü katında oturan 3'ü çocuk 9 kişi, kombi bacasının çıkması sonucu rahatsızlanarak sağlık ekiplerini aradı. İhbarla bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, doğal gazdan etkilenen Kübra A., Müyesser A., Özlem A., Nuray A., Keziban D., Ayşenur E. ile çocuklar D.K., T.S. ve E.A.K.'yı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavisi süren 9 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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