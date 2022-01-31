Afyonkarahisar’da kar yağışı etkili oluyor! Yetkililerden uyarılar geldi

Kent genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla sürüyor. Kar yağışıyla yollarda hasarlı kazalar meydana geldi.

Afyonkarahisar Belediyesi Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yapıyor.

Karayolları 31. Şube Şefliği yetkilileri, Afyonkarahisar'ı çevre illere bağlayan yol güzergahlarının açık olduğunu, ekiplerin yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığını bildirdi.

İl Özel İdare ekiplerinin de köylerden gelen ihbarlara karşı sahada çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kentte kar yağışının akşama kadar aralıklarla devam edeceğini, yarından itibaren karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri de uygulama noktalarında sürücüleri dikkatli olmaları ve araçlarına zincir takmaları konusunda uyarıyor.

Ekiplerin, Isparta ve Denizli kara yolunda tır geçişlerine izin vermediği belirtildi.