Afyonkarahisarlı 36 yaşındaki gurbetçi Mevlüt Taş yaşadığı Belçika'nın başkenti Brüksel'de kaybolduktan 5 gün sonra ölü bulundu. Taş'ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak. Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan, Afyon Emirdağ nüfusuna kayıtlı evli ve 3 çocuk babası Mevlüt Taş, 5 gün önce özel güvenlik kıyafeti giyerek 'işe gidiyorum' diye evden ayrıldı.

KAYIP İLANI VERDİLER

Eşini gece saat 24.00'te telefonla arayarak bir saat sonra evde olacağını söyleyen Mevlüt'ten bir daha haber alınamadı. Eşi Zehra Taş, en son telefonda görüştüğü eşi eve gelmeyince, durumu Brüksel'e bağlı Uccle polis bürosuna bildirerek kayıp ilanı verdi. Brüksel polisi, arama çalışmalarının beşinci gününde, güvenlik görevlisi olan 3 çocuk babası Taş'ın cansız bedenini boş bir arazide buldu. Brüksel emniyeti Taş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI