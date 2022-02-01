İki otomobil birbirine girdi, 2 kişi can verdi

AFYONKARAHİSAR'DA iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar- Ankara karayolunun İscehisar Çalışlar kavşağında meydana geldi. Nazif Gündoğdu (58) yönetimindeki 26 GL 211 plakalı otomobil, Halil Bülbül'ün (33) kullandığı 06 BUP 026 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Nazif Gündoğdu ile Halil Bülbül ve araçlarda bulunan Seydi Güngör (53), Mehmet Saygı (67), Emir Kardaş (25) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Nazif Gündoğdu ve araçta yolcu olarak bulunan Seydi Güngör hayatını kaybetti.

■ KAZIM YÖRÜKCE