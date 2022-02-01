Solunum cihazına bağlı Sıla yardım bekliyor

AFYONKARAHİSAR Sandıklı'da 1 yaşında yakalandığı rahatsızlıktan sonra beyninden defalarca ameliyat olan 15 yaşındaki Sıla Toptaş, elektrikli bir solunum cihazına bağlı yaşam savaşı veriyor. Aile çocuklarına kesin bir tanı konarak tedavi edilmesini istiyor.

MUSTAFA ve Elif Toptaş'ın üçüncüsü çocukları Sıla, 1 yaşından sonra yürüyüş bozukluğu nedeniyle ortopediye sevk edildi. 2012 yılında 5 yaşındayken Edirne'de Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde iyi huylu beyin tümörü tanısıyla ameliyat edildi. Sıla'nın 2 yıl sonra hastalığı nüksetti. Bu defa Afyon'daki bir hastanede kafasına şant takıldı.

3 yıl sonra Sıla tekrar şiddetli baş ağrıları çekince bu defa götürüldüğü hastanede yoğun bakıma alındı. Toptaş ailesi şu an solunum cihazına bağlı, konuşamayan ve yürüyemeyen kızlarının sağlığına kavuşacağı inancıyla yaşıyor. Ekonomik güçlük çeken aile, Sıla'nın tedavisi için yardım bekliyor.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI