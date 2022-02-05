Kaza yapan kamyon ve TIR’a otobüs çarptı

AFYONKARAHİSAR'DA yolcu otobüsü, TIR ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 15 kişi yaralandı. İbrahim Kutay yönetimindeki kamyon, Afyonkarahisar-Ankara karayolunda buzlanmanın olduğu Susuz beldesi kavşağında yolun sağında duran İbrahim Akça idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Bayram Karabulut'un kullandığı yolcu otobüsü de TIR ile kaza yapan kamyona arkadan vurdu. Kazada kamyon sürücüsü Kutay ile yolcu otobüsündeki 2'si çocuk 15 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. ■ İHSAN KARATAŞ

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