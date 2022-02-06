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Yangında çöken ahşap evinde can verdi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Sorkun köyünde Coşkun Türkavcı'nın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında içeride olduğu düşünülen ev sahibi Türkavcı'yı arama çalışmaları devam ediyor.