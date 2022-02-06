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Haberler Afyonkarahisar Yangında çöken ahşap evinde can verdi

Yangında çöken ahşap evinde can verdi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Sorkun köyünde Coşkun Türkavcı'nın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında içeride olduğu düşünülen ev sahibi Türkavcı'yı arama çalışmaları devam ediyor.

DHA AA

06.02.2022, 13:23

Yangında çöken ahşap evinde can verdi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Coşkun Türkavcı (49), yangın sonrası kısmen çöken 2 katlı ahşap evinde hayatını kaybetti.



Sorkun köyünde, Coşkun Türkavcı'ya ait 2 katlı ahşap evde, saat 05.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, evi kısa sürede sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Kısmen çöken evin enkazında kalan Coşkun Türkavcı'nın ise cansız bedenine ulaşıldı. Savcılığın incelemesi sonrası Türkavcı'nın cesedi, Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Öte yandan Coşkun Türkavcı'nın çocukları ile eşinin, yangın sırasında ilçe merkezindeki evlerinde olduğu öğrenildi.