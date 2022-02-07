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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar’da koronavirüs vaka sayısı 3 bine dayandı

Afyonkarahisar’da koronavirüs vaka sayısı 3 bine dayandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı haftalık koronavirüs (Covit-19) vaka haritasına göre, Afyonkarahisar’da yüz bin nüfusa karşılık gelen vaka oranı 364,90’a yükselerek yaklaşık 2 bin 750 kişi oldu.

İHA

07.02.2022, 13:35

Afyonkarahisar’da koronavirüs vaka sayısı 3 bine dayandı

Bakan Koca, 22-28 Ocak tarihleri arasındaki korona virüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı haritada Afyonkarahisar'da koronavirüs vaka sayısının yüz binde 364,90 olduğu gözlenirken, yüz bin nüfusu gelen bu oranın kişi sayısı olarak ise yaklaşık 2 bin 750 olduğu kaydedildi. Açıklanan verilere göre vaka sayılarının geçen haftaya göre artış gösterdiği gözlenirken, geçtiğimiz hafta kentin korona virüs sayısı yüz binde 151,58' olarak açıklanmıştı.

Öte yandan, korona virüse yakalanan kişilerin büyük çoğunluklarının evlerinde karantina altında oldukları öğrenildi.