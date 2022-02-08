Afyon’da öfkeli sevgili dehşeti

AFYONKARAHISAR'DA gönül ilişkisi kurduğu kadının eski kocasına dönmesini hazmedemeyen adam dehşet saçtı, eski sevgilisini ve kocasını pompalı tüfekle yaraladı. Olay Fatih mahallesi, Filistin Caddesi'nde yaşandı. Elif Erkan, Muhammet Ali Özcan'dan boşandı ancak çift bir süre sonra barışma kararı aldı. Çiftin ayrı kaldığı süreçte Elif Erkan, Cemil Altıntaş ile birliktelik yaşadı. Bunu öğrenen Ali Özcan, Altıntaş ile görüşmek için Erkan ile birlikte evine gitti. Özcan ve Altıntaş'ın konuşması bir anda kavgaya dönüşünce, Altıntaş, Özcan ve Erkan'a giriş kattaki evinin balkonundan pompalıyla ateş etti. Erkan ve Muhammet Ali Özcan, çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayda hastaneye kaldırılan çiftten Elif Erkan'ın sağlık durumunun kritik olduğu, göğsünden yaralanan Ali Özcan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yakalanan Cemil Altıntaş ise adliyeye sevk edildi.MURAT ŞENBAKLAVACI