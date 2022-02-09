Damat pususu

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde gözü dönmüş damat Kadir Gargılı (25), evi terk eden 4 aylık eşi ile kayınvalidesine pusu kurarak kurşun yağdırdı. Gargılı, kayınvalidesinin evinin önünde gerçekleştirdiği saldırıda kendisinden boşanmak isteyen eşi Büşra Gargılı (20) ile kayınvalide Selda Ormantepe'yi av tüfeğiyle ağır yaraladı.

Anne ve kızın hayati tehlikeleri olduğu öğrenilirken, damat Gargılı, saklandığı mezarlıkta polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Olay, dün Emirdağ ilçesi Çilli Mahallesi'nde meydana geldi. Gargılı çifti yaklaşık 4 ay önce kaçarak evlenmişti. Ancak çift, Kadir Gargılı'nın çalışmaması yüzünden sürekli kavga etmeye başladı. Kadir Gargılı'nın eşine "Neden hala yemek yapmadın" sözü bardağı taşıran son damla oldu. Büşra Gargılı, evi terk ederek baba ocağına döndü.

EVE GERİ DÖNMESİNİ İSTEDİ

Evi terk eden eşi Büşra'yı telefon ile arayan Kadir Gargılı, eşinin eve geri dönmesini istedi. Büşra Gargılı'nın, artık kendisini istemediğini ve boşanacağını söylemesi üzerine Kadir Gargılı deliye döndü. Telefonda eşine tehditler savuran Gargılı, soluğu kayınvalidesinin evinde aldı. Kayınvalidesi Selda Ormantepe'nin evinin karşısındaki bahçeye saklanarak pusu kuran damat Gargılı, eşinin evden çıktığını görmesi sonrasında saklandığı yerden ateş etmeye başladı.

Kurşun yağmuruna tutulan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan anne Selda Ormantepe dışarı çıktığında kızının kanlar içinde yerde yattığını gördü. Gözü dönmüş damat bu kez de kayınvalidesine ateş etti. Anne ve kız kanlar içinde yatarken, Gargılı olay yerinden kaçtı. O sırada Gargılı'nın saldırı anları güvenlik kamerası tarafından an ve an kaydedildi.

MEZARLIKTA YAKALANDI

ÇEVREDEKİLERİN ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı anne ve kızı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli Kadir Gargılı'yı saklandığı Keçili Mezarlığı'nda yakalayıp gözaltına aldı.

Gargılı ilk ifadesinde, "Eşime evimize geri dönmesine söyledim. Ama eşim 'Geri dönmem' deyince benim de gözüm döndü" dedi. Kadir Gargılı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Afyonkarahisar Cezaevi'ne gönderildi.

İHSAN KARATAŞ