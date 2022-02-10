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Afyonkarahisar'daki talihsiz kazada anguslar yola yayıldı

Afyonkarahisar- Konya yolunda yoğun kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Yol zaman zaman ulaşıma kapandı. Kötü hava kazayı da beraberinde getirdi. Angus türü sığırları taşıyan TIR yaşadığı kaza sonucu yan döndü, dorsaden çıkan 18 angus otoyola yayıldı.

DHA

10.02.2022, 15:18

Afyonkarahisar’daki talihsiz kazada anguslar yola yayıldı

Afyonkarahisar- Konya yolundaki buzlanma nedeniyle devrilen TIR'daki 1 angus öldü, 1 angus da yaralandı. Dorseden düşen 18 angus ise polis ve jandarma ekiplerince yol kenarına çekildi.



Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Afyonkarahisar- Konya yolu Pazarağaç beldesi yakınlarında meydana geldi. Hasan Çiğay'ın kullandığı, dorsesinde 20 angus yüklü 63 AAB 588 plakalı TIR, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada 1 angus öldü, 1 angus da yaralandı.

Dorseden 18 angus ise yola düştü. Anguslar, polis ve jandarmanın yardımı ile yol kenarına çekildi. Hayvanlar başka araç gelinceye kadar yol kenarındaki tarlada bekletildi.