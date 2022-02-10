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Haberler Afyonkarahisar Köy imamından dondurucu soğukta mahsur kalanlara iç ısıtan yardım

Köy imamından dondurucu soğukta mahsur kalanlara iç ısıtan yardım

Dondurucu soğuklar ve kar yağışı yurdun büyük kısmında etkili oldu. Afyonkarahisar'ın şuhut ilçesinde de kar yağışı sebebiyle yolda kalanlar oldu. Demirbel köyü İmamı Adem Eser ise dondurucu soğukta yolda kalan şoförlere sıcak çay dağıttı, o anların görüntüleri yürekleri ısıttı.

İHA

10.02.2022, 08:40

Köy imamından dondurucu soğukta mahsur kalanlara iç ısıtan yardım

Afyonkarahisa'ın Şuhut İlçesi Demirbel köyü İmamı Adem Eser, köyün yakınından geçen karayoluna çıkarak elinde termosla yolda kalan tır şoförlerine çay dağıtması adeta yürekleri ısıttı.



Dondurucu soğukta içleri ısıtan görüntüler Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Demirbel köyünden. Köy İmam Hatibi Adem Eser, dondurucu soğukta karayoluna çıkarak elinde termosla yolda kalan şoförlere çay ve bisküvi dağıtıyor. Adem Eser'in bu davranışını cep telefonu ile görüntüleyen bir tır şoförünün sosyal medya gruplarında paylaşması tıklanma ve beğeni rekorları kırdı.



Videoda Eser, bardakla tır şoförüne çay ikram ederken kendisine "Sen nereden geliyorsun" diyen şoföre, "Ben karşı köyün imamıyım. Millet üşümesin diye çay dağıtıyorum, bisküvi dağıtıyoruam. Millet zannediyor patayla, kimse almıyor. Allah rızası için dağıtıyoruz" diye konuştu.