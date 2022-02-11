Kayınpeder öldü, eşi ve gelini ağır yaralandı

AFYORKARAHİSAR Bolvadin'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hasan Hüseyin Şener (74) hayatını kaybederken, eşi Selver Şener ile gelini Döndü Şener ise hastanede tedaviye alındı. Olay, önceki akşam Özburun beldesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Selver ve Hasan Hüseyin Şener'e ulaşamayan yakınları çifti ve gelinlerini evde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi Hasan Hüseyin Şener'in, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi. Eşi Selver Şener ile gelini Döndü Şener ise ağır yaralandı. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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