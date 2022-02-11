Köy imamı yaptığıyla yürekleri ısıtmıştı: İnsanlar karşılıksız iyiliğe hasret kalmış

Şuhut ilçesine bağlı 161 haneli Demirbel köyünde 3 yıldır imamlık yapan Adem Eser'in örnek davranışı herkesin takdirini topladı. Sosyal medyada gündem olan Adem Hoca güler yüzü ve sözleri ile yürekleri ısıttı. Aracıyla zorlu kış şartlarında karayolunda ilerlemeye çalışan yolculara çay ve bisküvi ikramında bulunan Adem Hoca, görüntülerde kendisine nereden geldiğini soran kişiye Demirbel Köyü'nün imamı olduğunu, insanlar üşümesin diye çay ve bisküvi dağıttığını, bunların parayla satıldığını zannedenlerin ise almadığını dile getirdi. Çayı ve bisküviyi Allah rızası için dağıttığını söyleyen Adem Eser'e SABAH ulaştı.

"ALLAH RIZASI İÇİN YAPTIM"

İlk görev yeri olan Afyonkarahisar'da 3 yıldır herkesin yardımına koştuğunu belirten Adem Hoca, o gün yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "İkindi namazından çıktıktan sonra yolun kapandığını gördüm. Soğuk havada yolda kalanların içleri ısınsın, üşümesinler diye çay bisküvi verdim. Para vermek istediler ama ben bu işi Allah rızası için yaptığımı söyledim. Böyle bir şey beklemediklerini söylediler. Çok memnun oldular. Bir büyük termos çay dağıttım. Bitene kadar bütün araçları dolandım. Anadolu insanı karşılıksız iyilik yapmayı sever. İnsanlar, karşılıksız iyiliğe hasret kalmış. Bizim derdimiz menfaat değil. Bizler merhamet edeceğiz ki merhamet bulalım. " diye konuştu.

"KÖYDEKİ HERKESİN YARDIMINA KOŞUYORUM"

Bütün köy sakinlerinin yardım talebine koşarak gittiğini ifade eden Eser: "Köyde yaşlılara yardım ediyorum. Onları hastaneye götürüyorum. Evlerindeki bozuk aletleri tamir ediyorum. Yolda, dağda mahsur kalanlara el uzatıyorum. Köyde fazla genç olmadığı için bu işler bana kalıyor" dedi.

"HOCAMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

Köy sakinlerine Mehmet Akçakaya ise imam Kadir Eser ile gurur duyduklarını belirterek, "Biz evimizde otururken hocamız çay ve bisküvi alarak yola çıkmış. Daha sonra görüntüleri sosyal medyada görünce çok şaşırdık. Sonra da mutlu olduk ve kendisiyle gurur duyduk" dedi.

FEDAKAR İMAMA DESTEK YAĞDI

Afyon Valisi Gökmen Çiçek sosyal medyada yayılan videoyu paylaşarak, "Şuhut Demirbel Köyü imam hatibi Adem Eser sen ne güzel bir adamsın. Allah rızası için yolda kalanlara çay dağıttın. Allah senden razı olsun." dedi.

Adem Eser'in örnek davranışı Afyon Şuhutlu olan eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun da dikkatini çekti. Eroğlu, videoyu izledikten sonra Adem HoCanın telefonunu bulduğunu, kendisini tanıtmadan Adem Hoca ile iletişim kurduğunu söyledi. Eroğlu: "Kendimi tanıtmadan, "yolda kaldık, yardım ediyormuşsunuz" dedim. Hocamız, "Evimizi açtık, yemek hazır, camiyi de açarak hazırladık" deyince kendimi tanıtıp teşekkür ettim, Helal Olsun." ifadelerini kullandı.

Köy imamından dondurucu soğukta mahsur kalanlara iç ısıtan yardım

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Asırlar boyu Hademe-i Hayrat olarak anılan din gönüllülerimiz, iyiliğin hizmetkârı olmaya devam ediyor. Yolda kalanlara Allah rızası için sıcak çay ve bisküvi dağıtan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Demirbel Köyü İmam Hatibimiz Adem Eser hocamızı Can-ı gönülden tebrik ediyorum."