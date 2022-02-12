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Haberler Afyonkarahisar 25 yaşındaki Merve trenin altında kaldı

25 yaşındaki Merve trenin altında kaldı

12.2.2022

25 yaşındaki Merve trenin altında kaldı

Belçika'nın Gent kentinde yaşayan Türkiye kökenli Merve Akbel (25), 9 Şubat Çarşamba günü işe giderken Muide bölgesindeki hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ailesine teslim edilen Akbel'in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Afyonkarahisar Emirdağ'a bağlı Aşağıkurudere köyüne getirildi. 2 yıl önce babası vefat eden ve annesiyle yaşayan Merve Akbel'in, markette kasiyer olduğu öğrenildi. Akbel'in cenazesi, Emirdağ ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

■ İHSAN KARATAŞ