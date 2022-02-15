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Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Afyonkarahisar merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Bazılarının ByLock kullandığı belirlenen şüphelilerin, öğretim görevlisi, fizyoterapist, özel sektörde öğretmen ve mühendis gibi farklı meslek gruplarında oldukları öğrenildi.