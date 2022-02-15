Zinciri kopan kangal öğretmene saldırdı

AFYONKARAHİSAR'IN Sandıklı ilçesinde kangal cinsi köpek, ilçede öğretmenlik yapan Hüseyin Kundakçı'ya saldırdı. Öğretmenin kurtulmak için 2 metre yüksekliğindeki demir kapı ve duvara tırmanması güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Sandıklı ilçe merkezinde yaşandı. Öğretmen Hüseyin Kundakçı, komşularını ziyarete giden annesi ve çocuklarını almak üzere çiftliğe gitti.

Bu sırada kendisini görerek zincirini koparan köpeğin üzerine doğru koşturduğunu fark eden Kundakçı, önce çiftliğin yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki demir kapısına tırmandı, ardından da duvara çıktı. Ancak talihsiz öğretmen yine de kendisini bacağından yakalayan köpeğin ısırıklarından kurtulamadı. Olayın ardından hastaneye giden Kundakçı tedavi görerek aşılarını yaptırdı. ■ İHSAN KARATAŞ