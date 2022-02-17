Evleri kül olan ailenin umudu Bakan Kurum

AFYON'UN Sandıklı ilçesinde Ocak ayında çıkan yangında evsiz kalan Yılmaz çifti, köy sakinlerinin yardımıyla onarımını yaptıkları eski okul lojmanında, birkaç parça eşyayla yaşamını sürdürüyor. Muammer ve Fadime Yılmaz çifti; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kendilerine yardım elini uzatmasını bekliyor.

Çukurca köyünde tek katlı evleri sobadan çıkan yangında küle dönen ve eşyaları kullanılmaz hale gelen 63 yaşındaki Muammer Yılmaz, "Ben işçi emeklisiyim. Nasıl ev yapacağım? Bakanımız Murat Kurum'dan rica etsem, evimin yapılmasında bana yardımcı olur mu acaba? Evimizle bir eşyalarımız da kül oldu. Daha önce yangında zarar gören bir vatandaşın evini 21 günde yapmış. Biz de bakanımızdan destek bekliyoruz" dedi.

İHSAN KARATAŞ