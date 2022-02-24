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Afyonkarahisar'da 2 hırsız tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gurbetçinin evindeki hırsızlık anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde N.Ö. ile S.D'nin evden çaldıkları malzemeleri koydukları çuvalla birlikte iki bahçe duvarından atlaması ve araçla uzaklaşması yer alıyor.