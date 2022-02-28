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Haberler Afyonkarahisar Firari FETÖ'cü Afyon'da yakalandı! Sözde "serrehber" olarak görev yapıyordu

Firari FETÖ'cü Afyon'da yakalandı! Sözde "serrehber" olarak görev yapıyordu

Fakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. Afyonkarahisar'da yakalandı. Şahsın KHK ile kapatılan dershanede sözde "serrehber" olarak görev yaptığı öğrenildi.

AA

28.02.2022, 16:27

Firari FETÖ’cü Afyon’da yakalandı! Sözde serrehber olarak görev yapıyordu

Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2017'de Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan hakkında işlem yapılan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'yi Dinar ilçesinde yakaladı.

KHK ile kapatılan dershanede sözde "serrehber" olarak görev yaptığı ve örgütün mütevelli heyetinde yer aldığı belirtilen M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.