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Afyonkarahisar'da feci kaza! TIR'a arkadan çarpıp hurdaya döndü

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında TIR'a arkadan çarpan kamyonette 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri itfaiye ekiplerinin destekleri ile kamyonette sıkışan yaralıları yaklaşık yarım saatlik bir müdahalenin ardından çıkarabildi.

İHA

02.03.2022, 11:36

Afyonkarahisar’da feci kaza! TIR’a arkadan çarpıp hurdaya döndü

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu üzeri Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.D., idaresindeki 03 ADB 541 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, Çay Yüksekokul Kavşağı'nda A.R.D.'nin kullandığı 19 BN 650 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile ön kısmı adeta hurdaya dönen kamyonetteki sürücü B.D., ile A.A. ve M.Ş., yaralandı.



ARAÇTA SIKIŞAN YARALILAR GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI
Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri itfaiye ekiplerinin destekleri ile kamyonette sıkışan yaralıları yaklaşık yarım saatlik bir müdahalenin ardından çıkarabildi. Yaralılar ardından ambulanslar ile Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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