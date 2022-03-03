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Afyonkarahisar’da köy yolları ulaşıma kapandı

Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Ege'de de kar yağışı ve soğuklar devam ediyor. Dün gece etkisini iyice gösteren kar yağılı sonrası kentte ilçe yolları ve köy yolları ulaşıma kapandı. Yolları açmak için ekiplerin mücadelesi sürüyor.

İHA

03.03.2022, 10:24

Afyonkarahisar’da köy yolları ulaşıma kapandı

Afyonkarahisar'da dün gece etkili olan kar yağışı sonrası kentte birçok ilçe köy yolları ulaşıma kapanırken, karla mücadele ekipleri yolları açmak için çalışma sürdürüyor.

Kent merkezi başta olmak üzere, Dinar, Sandıklı, Evciler ve Başmakçı ilçeleri bağlantı yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekibi, 80 araç ve 100 personelle sabaha kadar kar küreme çalışması yürüttü. Dazkırı'da 6 köy yolu, Başmakçı'da 7 köy yolu ve Dinar ilçesinde 17 köy yolu dün gece ulaşıma kapanırken, ekiplerin köyleri ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.



80 ARAÇ İLE 100 PERSONEL SABAHA KADAR ÇALIŞTI
Afyonkarahisar İl Özel İdare Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışının sabaha kadar sürdüğü belirtilirken, "Karayolları ekiplerimizle koordineli olarak öncelikle Ankara - Eskişehir - Kütahya - İzmir - Denizli - Konya devlet karayollarını açık tutmaya çalıştık. Ekiplerimiz sabah erken saatte yeniden durum güncellemesi yaparak mahsur kalanları kurtarmak, karayollarını açık tutmak ve köy yollarını açmak üzere teyakkuza geçmiştir. 80 araç 100 personelimiz şu anda görev başındadır" denildi.

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