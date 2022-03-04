Bıçakla evine daldığı kadına dehşeti yaşattı

Afyonkarahisar'da alkollü bir şekilde gittiği evdeki kadını bıçakla tehdit eden ardından olay yerine gelen polislere de bıçakla direnen şahıs etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Şahıs sonrasında sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.



Olay, kent merkezi Yenice Mahallesi 1178 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü bir şekilde M.G., isimli şahsın iş yerine giderek bıçakla tehdit ve hakaretlerde bulunan A.G., isimli şahıs ardından olay yerinden kaçtı. Sonrasında ise aralarında daha önceden husumet olduğu bildirilen M.Y., isimli kadının evine giden şahıs bu defa eve zorla girmeye çalışıp yine bıçakla kadını tehdit etti.

Kadının polise haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen motosikletli polis timleri ardından şahsa müdahale etmek istedikleri sırada şahıs bu defa bıçakla saldırmak istedi. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheliyi zor kullanarak etkisiz hale getirdi. Şahıs alkollü olduğu için olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.



Sonrasında ise şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından sev edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan, şahsın yapılan kimlik sorgulamasında ise 24 ayrı suç kaydının olduğu bildirildi.