Afyonkarahisar’da yoğun sis! Sürücüler zor anlar yaşadı

Sabah saatlerinde Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda etkli olan sis, trafiği olumsuz etkiledi. Sis dolayısıyla kara yolları bağlantı güzergahlarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Afyonkarahisar-Antalya karayolunun özelikle Başağaç rampasında ve Damlalı boğazında etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Polisler kavşaklarda önlem alırken, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, araç farlarını yakmaları yönünde uyardı.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise sisin öğleden sonra etkisini yitireceğini bildirdi.

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