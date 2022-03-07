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Afyonkarahisar'da domates yüklü TIR devrildi! Ortalık savaş alanına döndü

Afyonkarahisar'da kavşakta devrilen TIR'da bulunan domatesler yola savruldu. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. TIR ve yola savrulan tonlarca domatesin temizlenmesinin ardından yoldaki trafik akışı normale döndü.

İHA

07.03.2022, 09:40 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022, 09:42

Afyonkarahisar’da domates yüklü TIR devrildi! Ortalık savaş alanına döndü

Kaza, Afyonkarahisar- Konya karayolu Çay ilçesi Dampet Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya'dan aldığı domatesi Konya'ya doğru götüren Durmuş K., (38) idaresindeki 33 AYD 14 idaresindeki TIR sürücüsünün kavşakta henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki rafüje devrildi. Kazada TIR'ın dorsesindeki tonlarca domates yola savruldu.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Kazada yaralan sürücü Durmuş K., sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgeye gelen jandarma ekipleri ise yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını sağladı. TIR ve yola savrulan tonlarca domatesin temizlenmesinin ardından yoldaki trafik akışı normale döndü.



Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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