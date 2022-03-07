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Haberler Afyonkarahisar Firari FETÖ'cü yakalandı! Afyonkarahisar'da operasyon

Firari FETÖ'cü yakalandı! Afyonkarahisar'da operasyon

Son dakika... Afyonkarahisar’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İHA

07.03.2022, 15:52 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022, 15:53

Firari FETÖ’cü yakalandı! Afyonkarahisar’da operasyon
Son dakika... Aranan şahıslara yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tem Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında FETÖ'den aranan bir şahıs hakkında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, FETÖ/PDY terör örgütünün mütevelli heyeti içerisinde sözde esnaf yapılanmasında görev alan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hükmü bulunan M.Ç. isimli şahıs; Karaman mahallesinde yapılan araştırma neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.