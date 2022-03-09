Dinar ilçesinde geçtiğimiz hafta aralıklarla yağan kar yağışı sonrası Cerit Yaylası'nda kar kalınlığı yarım metreyi aştı. Kar yağışı özellikle bölgedeki köylerde olumsuzluklara neden oldu. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler bölgedeki köy yollarını açık tutmak için yoğun mesai harcarken, ekipler yollarda kar temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında 20'ye yakın personel görev alırken aynı zamanda kar küreme araçları ve iş makineleri de görev yapıyor. Karla mücadeleyi sürdüren ekipler özellikle bu akşam tekrar başlaması beklenen kar yağışı öncesi bölgedeki bütün köy yollarında biriken karları temizlemek için adeta zamana karşı yarış veriyor.