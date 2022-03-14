Dolandırıcılık operasyonunda tutuklandılar

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, internette satışa çıkarılan ikinci el otomobil, traktör, tarım aletleri, arsa, daire gibi ilanlar için ödenen kapora üzerinden dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.
İncelemede, internet sitelerindeki ilanların kopyalanıp, piyasa değerinin altında satışa çıkarıldığı ve alıcılardan kapora alındığı tespit edildi.
Afyonkarahisar ve Denizli'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler H.E, Y.Y, OY, F.K. ve G.S. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt kapsamında bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.