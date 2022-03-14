Haberler Afyonkarahisar Dolandırıcılık operasyonunda tutuklandılar

Dolandırıcılık operasyonunda tutuklandılar

Afyonkarahisar ve Denizli'de arsa, ev ve otomobil ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 5 kişi tutuklandı.