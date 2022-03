Evi ile ilgili öğrendiği gerçek şoke etti! Senelerdir duvarları çatlıyordu

İlginç olan, Bolvadin ilçesine bağlı Dipievler köyünde yaşandı. Uzun yıllardır köyde yaşayan 5 kişilik Aykuş ailesi evlerinde yaklaşık 10 yıldan bu yana meydana gelen çatlakları onarmaktan bıkınca çareyi jeoloji uzmanı getirip inceleme yaptırmakta buldu. Yapılan inceleme sonrası binanın fay hattı üzerine yapıldığı sonucuna ulaşılınca aile hayatlarının şokunu yaşadı.

Tek katlı bina ve ahırın duvarlarında bir elin rahatlıkla gireceği genişlikte yarıkların oluştuğunu gören Aykuş ailesi şimdi evsiz kalma tehlikesi ile karşı karşıya. Binanın neredeyse bütün duvarlarında büyük çatlaklar oluşurken, aile üyeleri meydana gelen çatlakları onarsa da birkaç ay sonra bu defa duvarların farklı noktalarında ya da onardıkları yerde çatlakla meydana geliyor.





"DUVARLARDAKİ YARIKLAR HER SENE TAMİR YAPTIRMAMIZA RAĞMEN AÇILIYOR"

İlginç olayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan İsmail Aykuş (49) binasının altından fay hattı geçtiğini kaydederek, "Binam yarıldı, duvardaki yarıklardan yılan, böcek her şey giriyor, yani durulacak gibi değil. Evde ailem ile birlikte korku içinde yaşıyoruz, ev bir gün üstümüze çökecek diye korkuyoruz. Duvarlardaki yarıklar her sene tamir yaptırmamıza rağmen açılıyor. Yarıklara ellerimiz giriyor. Ahırda da yarıklar var hayvanlar içinde korkuyorum" diye konuştu.





Aykuş ailesi duruma çözüm bulunup, kendilerine yardım elinin uzatılmasını bekliyor.

