  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Evlerinin altından fay hattı geçen aile yardım istedi

Evlerinin altından fay hattı geçen aile yardım istedi

18.3.2022

Evlerinin altından fay hattı geçen aile yardım istedi
AFYONKARAHİSAR'IN Bolvadin ilçesinde yaşayan Aykuş ailesi, evlerinin duvarlarının sürekli çatlamasının sebebinin 'Fay hattı' olduğunu öğrenince şoke oldu. Dipievler mahallesindeki evde inceleme yapan jeoloji uzmanı, binanın fay hattı üzerine yapıldığı sonucuna ulaştı. İsmail Aykuş (49) "Duvardaki yarıklardan yılan, böcek her şey giriyor. Durulacak gibi değil. Evde ailem ile birlikte korku içinde yaşıyoruz" diyerek yetkililerin kendilerine yardım eli uzatmasını istedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE
  • SON DAKİKA