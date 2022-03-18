Evlerinin altından fay hattı geçen aile yardım istedi

AFYONKARAHİSAR'IN Bolvadin ilçesinde yaşayan Aykuş ailesi, evlerinin duvarlarının sürekli çatlamasının sebebinin 'Fay hattı' olduğunu öğrenince şoke oldu. Dipievler mahallesindeki evde inceleme yapan jeoloji uzmanı, binanın fay hattı üzerine yapıldığı sonucuna ulaştı. İsmail Aykuş (49) "Duvardaki yarıklardan yılan, böcek her şey giriyor. Durulacak gibi değil. Evde ailem ile birlikte korku içinde yaşıyoruz" diyerek yetkililerin kendilerine yardım eli uzatmasını istedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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