Afyon’da eski eş terörü! Tüfekle ateş açıp kaçtı

Olay, Dinar ilçesi Gazi Mehmet Çavuş mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.O., isimli kadın '155 Polis İmdat' hattını arayarak geçtiğimiz aylarda boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı olan eski eşi İ.G.'nin evine silahla ateş açarak kaçtığını söyleyerek yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için peşine düştü. Şüpheli şahıs ekiplerin yaptıkları kısa süreli çalışma sonrası saklandığı yerde olayda kullandığı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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