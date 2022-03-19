  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Ceset parçaları toprağa gömülü halde bulunmuştu! Afyon'daki korkunç olayda yeni gelişme

Ceset parçaları toprağa gömülü halde bulunmuştu! Afyon'daki korkunç olayda yeni gelişme

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz yıl öldürülen Osman Gönk'e ait eşyalar ve sonrasında da kafatası ve kemik parçaları bulunmuştu. Korkunç olay ile ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

AA

19.03.2022, 09:27 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022, 09:27

Ceset parçaları toprağa gömülü halde bulunmuştu! Afyon’daki korkunç olayda yeni gelişme

İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan Hilmi Ç, İbrahim C. (61), Mustafa C. (48), Ramazan K. (30), Hanife İ. (39) ile Doğan İ. (47) adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Hilmi Ç. ile Mustafa C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Olay
Afyonkarahisar merkeze bağlı Fethibey beldesinde 9 Temmuz 2021'de evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Osman Gönk'ün yakınları kendi imkanlarıyla yaptıkları arama çalışmalarından sonuç alamamış, aile fertleri 12 Temmuz'da jandarmaya başvurmuştu.

Burhaniye köyünde çobanlık yapan Afganistan uyruklu M.F. (24), 18 Ekim 2021'de mera arazisinde hayvan otlatırken temmuzdan beri kayıp olarak aranan Osman Gönk'e ait nüfus cüzdanı, jandarma ekipleri de yaklaşık 50 santimetre kazılı çukur ve etrafında gömülü, insana ait kafatası ve kemik parçaları bulmuştu.

15 Mart'ta İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen DNA testinde toprağa gömülü ceset parçalarının Osman Gönk'e ait olduğu tespit edilmişti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Hilmi Ç, dayıları İbrahim C. (61) ve Mustafa C. (48) ile Ramazan K. (30), Hanife İ. (39) ve eşi Doğan İ'yi (47) adreslerinde gözaltına almıştı.

Afyonkarahisar'da ceset parçaları bulunmuştu! Kan donduran cinayette 6 kişi gözaltında

  • SON DAKİKA