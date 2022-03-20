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Haberler Afyonkarahisar DNA sonucu geldi iki kişi tutuklandı

DNA sonucu geldi iki kişi tutuklandı

20.3.2022

DNA sonucu geldi iki kişi tutuklandı

AFYONKARAHİSAR'DA 18 Ekim 2021'de mera arazisinde bulunan insan kemiklerinin 9 Temmuz 2021'den bu yana kayıp olan Osman Gönk'e ait olduğu ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

DNA testinin sonuçlanması sonrası gözaltına alınan Hilmi Ç, dayıları İbrahim C. (61), Mustafa C. (48) ile Ramazan K. (30), Hanife İ. (39) ve eşi Doğan İ. (47) adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Hilmi Ç. ile Mustafa C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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