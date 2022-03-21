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Haberler Afyonkarahisar TIR’la otomobil çarpıştı 1’i çocuk 4 kişi yaralandı

TIR’la otomobil çarpıştı 1’i çocuk 4 kişi yaralandı

21.3.2022

TIR’la otomobil çarpıştı 1’i çocuk 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Okan N. idaresindeki TIR kavşakta Süleyman G. (66) idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil sürüklenerek olay yerinden birkaç metre ilerdeki refüje girerek durabildi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan Süleyman G. ile aynı araçta bulunan Fadime G. (58), Khalilova G. (32) ve K.G'yi (3) hastaneye kaldırdı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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