5 kişinin katiline 5 kez ağır müebbet

AFYONKARAHİSAR'IN Çıkrık beldesinde otomobildeki 5 kişiyi tabancayla öldüren İsmail Kinçak, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay 6 Kasım 2011'de merkeze bağlı Çıkrık'ta meydana geldi. Yusuf ve Fatma Mercan çifti 5 yıllık bir evliliğin ardından 3 yıl önce boşandı. Boşanan çiftin 2 çocuğunun velayeti ise anne Fatma Mercan'a verildi. Yusuf Mercan, çocuklarını görme izni olduğu gün alarak kendileriyle vakit geçirdikten sonra eski eşine bırakmak üzere Çıkrık beldesine geldi.

ARACA KURŞUN YAĞDIRDI

Mercan dönüş yolunda eski kayınpederi İsmail K. ile karşılaştı. Burada taraflar arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çeken İsmail K, otomobile kurşun yağdırdı. Olayda araçtaki Yusuf Mercan'ın yanı sıra babası Mevlüt, annesi Şefika ve kız kardeşi Hatice Mercan ile anneannesi Hanife Mutlu da çeşitli yerlerinden vuruldu.

Cani İsmail Kinçak

Korkunç saldırının ardından ağır yaralanan aile üyelerinin tamamı yaşamını yitirdi. Önceki gün Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında cani sanık İsmail Kinçak'a 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ateşli silah kanununa muhalefetten 1 yıl hapis cezası verilmesine hükmedildi. ■ KAZIM YÖRÜKCE