Devrilen minibüste sıkışan genc hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen minibüste 26 yaşındaki Hamza Baytar hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde dün sabaha karşı meydana geldi. Kadir B. idaresindeki otomobil ile bir başka araç çarpışarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, polis, 112 Acil servis ve İl Afet ve Acil Durum ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Kaza alanına gelen sağlık ekipleri Hamza Baytar'ın (26) hayatını kaybettiğini belirlerken, sürücü Kadir B. ile Servet E.'nin yaralı olduğunu tespit etti. AFAD ekipleri tarafından yaralıları ve kazada ölen Baytar'ın cansız bedeni sıkıştıkları yerlerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırılırken, Baytar'ın cenazesi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI