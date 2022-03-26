Kuzenini öldürüp yol kenarına attı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde önceki gece yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

KAMERALARA YAKALANDI

Polis tarafından yapılan incelemede ölen kişinin Şükrü Kelekli olduğu belirlendi. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kelekli'nin bir araçtan yol kenarına atıldığını belirledi.

İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine takibe alınan aracın Afyonkarahisar'a gittiği tespit edildi. Afyonkarahisar'a giden ekipler, aracı kullanan Özgür Taylan Doğan'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.Kelekli'nin kuzeni olduğu ortaya çıkan Doğan'ın ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Özgür Taylan Doğan, olay gecesi kuzeni olan Şükrü Kelekli'nin evine misafirliğe gittiğini, burada alkol aldıkları sırada aralarında tartışma çıktığını söyledi. Doğan, kendisini otomobiliyle evine bırakan Kelekli ile tartışmaya devam ettiğini, bu sırada kendisine küfrettiği için kuzenini direksiyondayken bıçakladığını söyledi. Soğukkanlı katil, cinayetin ardından kuzeninin cesedini yol kenarına attığını itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür Taylan Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.