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Afyon'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon!

Afyonkarahisar’da baskın yiyen tarihi eser kaçakçıları yanlarından bulunan ve tarihi eser niteliği taşıdığı iddia edilen mercimek büyüklüğündeki altınları etrafa saçarak kaçmaya çalıştılar. Polis, kaçmaya çalışan şüpheliler G.S. ve A.Y.’yi yakalamayı başarırken bir binanın bahçesine saçılan altınları karanlıkta toplamaya başladı. Ekipler sonrasında ise altınların tamamını olay yerine getirdikleri elektrikli süpürge ile çekerek topladı.

İHA

28.03.2022, 10:54

Afyon’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon!

Olay, Bolvadin ilçe merkezi Bucak mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bingöl'den gelen iki kişinin yanlarından bulunan ve üzerinde haç işareti olan mercimek büyüklüğündeki tarihi eser niteliği taşıyan 1 kilogram altını satacakları yönünde ihbar alan Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Şüphelileri takibe alan ekipler ardından alışveriş yapılmaya başlandığında baskın düzenledi. Polisleri fark eden kaçakçılar kaçmaya çalışırken yanlarından bulunan altınları etrafa saçmaya başladı.

Polis, kaçmaya çalışan şüpheliler G.S. ve A.Y.'yi yakalamayı başardı. Ardından bir binanın bahçesine saçılan altınları karanlıkta toplamaya başladı. Ekipler sonrasında ise altınların tamamını olay yerine getirdikleri elektrikli süpürge ile çekerek topladı. Ele geçirilen altınların gerçek olup olmadığını belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Öte yandan, şahısların altınları define kazısında bulduklarını ve 200 bin TL'ye satmak için Bingöl'den, Bolvadin'e geldikleri kaydedildi. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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