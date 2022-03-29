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Haberler Afyonkarahisar Kaçakçıların saçtığı altınlar elektrikli süpürge ile toplandı

Kaçakçıların saçtığı altınlar elektrikli süpürge ile toplandı

29.3.2022

Kaçakçıların saçtığı altınlar elektrikli süpürge ile toplandı
AFYONKARAHİSAR'DA baskın sırasında tarihi eser kaçakçılarının etrafa saçtığı mercimek büyüklüğündeki altınları polis elektrikli süpürgeyle topladı. Kaçakçılar, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay, Bolvadin ilçe merkezi Bucak mahallesinde meydana geldi. Bingöl'den gelen iki kişinin yanlarından bulunan ve üzerinde haç işareti olan mercimek büyüklüğündeki tarihi eser niteliği taşıyan bir kilogram altını satacakları yönünde ihbar alan ekipler harekete geçti. Polisleri fark eden kaçakçılar kaçmaya çalışırken altınları etrafa saçmaya başladı. Polis, kaçmaya çalışan şüpheliler G.S. ve A.Y.'yi yakalamayı başardı. Ardından bir binanın bahçesine saçılan altınları elektrikli süpürge ile çekerek topladı. Ele geçirilen altınların gerçek olup olmadığını belirlenmesi için inceleme başlatıldı. ■ KAZIM YÖRÜKCE
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