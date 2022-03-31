Eşini çimdiklemek boşanma nedeni

Afyonkarahisar Sandıklı'da ismi açıklanmayan kadın, eşinin 6 yıldır kendisine fiziksel ve duygusal şiddet uyguladığını belirterek boşanma davası açtı. Sandıklı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen boşanma davası 'delil yetersizliği'nden reddedildi. Mağdur kadının avukatı Mehmet Sait Gürdağ, kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin 'boşanmanın reddi' kararını bozdu.

Mahkemenin karar özetinde davalı kocanın, eşinin ayak, kol ve bacaklarını sıkarak darbettiği ve eylemin süreklilik arz ettiği gerekçesiyle boşanmanın kabulüne karar verildiği yer aldı. Avukat Gürdağ, "Müvekkilim, eşi tarafından defalarca halk arasında 'çimdikleme' eylemine maruz kaldığı için boşanma davası açtı. Reddedilen davamız, İstinaf Mahkemesi'nin çimdikleme ve odaya kilitlemeyi şiddet kabul etmesiyle kabul edildi. Tarafların boşanmasına hükmetti. Basit gibi görülen eşi çimdikleme ve odaya kilitleme eylemi boşanma nedeni sayıldı" dedi.

MURAT ŞENBAKLAVACI