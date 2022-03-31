Saman yüklü kamyonet tehlike saçıyor

AFYONKARAHİSAR'IN Şuhut ilçesinde saman yüklü kamyonetin sürücülerin hayatını hiçe saydığı görüntüler kameraya alındı. İlçenin en işlek caddesinde görüntülenen saman balyalarını taşıyan kamyonet onca sürücünün canını adeta tehlikeye attı. Kasasındaki saman balyaları yan yatmış vaziyette trafikte ilerleyen kamyonet sürücüsü, gerekli önlemleri alması gerekirken hiçbir tedbir almadan trafikte ilerlemeye devam etti. Kamyonetin yan yatmış hali diğer sürücülerin de yürüklerini ağzına getirdi. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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