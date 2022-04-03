Kuzenlerin arazi kavgasında 2 yaralı

Afyonkarahisar'da kuzenler arasında yaşanan kavgada, 3 kişi amca çocuklarını önce sopalarla dövdü ardından pompalı tüfekle kalçasından vurdu. Olay, Burmalı Mahallesi Basın Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 4 kuzen dün sabah erken saatlerde tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine Cihan K. ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi olayı tekrar konuşmak için amca çocukları olan Tarık K'nin otomobille yanına geldi.

Burada şahıslar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce 3 kişi kuzenleri olan Tarık K'yi önce sopalarla darp etti, ardından otomobilden aldıkları pompalı tüfekle üzerine ateş açtı. Tarık K. kalçasından vurularak kanlar içinde kaldırıma yığılıp kaldı. Tarık K. hastaneye kaldırılırken tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle karnından yaralanan Cihan K. de kendi imkanları ile hastaneye gitti. Polis kavgaya karıştıktan sonra kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI