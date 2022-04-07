Manda yoğurduna talep patlaması yaşanıyor!

'BELİRGİN İYİLEŞME TESPİT EDİLDİ'

Prof. Dr. Gürler, manda yoğurdunun yağ, vitamin ve mineral içeriği bakımından inek sütü yoğurdundan farklı olduğunu söyledi. Manda yoğurdunun probiyotik özelliğinin daha yüksek olduğunu belirten Gürler, bu yoğurt türünün bağırsak sağlığı için önemli olduğunu belirtti. Manda yoğurdunun E, B12 ve A vitaminlerini yüksek oranda içerdiğini, göz sağlığına faydası olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gürler, "100 gram manda yoğurduğunda 100 kilokalori enerji içermektedir. Kalsiyum, çinko gibi birçok minerali de yüksek oranda içerdiğinden kalp sağlığına iyi gelir. Manda yoğurdu probiyotik özelliği açısından düzenli ve dengeli tüketilirse kanser riskini azaltmaktadır. Kanserli hastalarda da belirgin bir iyileşme olduğu tespit edilmiştir" dedi.