Afyon’un manda yoğurdu kansere şifa

AFYONKARAHİSAR'DA üretilen, coğrafi işaret tescilli manda yoğurduna ilgi arttı. Son günlerde talebin yoğunlaştığını belirten Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ömer Kelem, "Manda yoğurdunun kilosu toptan 20 lira. Pazarda 25-30 liraya satılıyor" dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zeki Gürler de "Probiyotik özelliği açısından bu yoğurt düzenli tüketilirse kanser riskini azaltır" diye konuştu.

Gürler, manda sütü yoğurdunun raf ömrünün 10 gün olduğuna dikkati çekti. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI